بريد الوطن.. وداعاً 2020
كتب:
بريد الوطن
10:49 م | الثلاثاء 02 فبراير 2021
العام الجديد
تقلتى علينا وغلستى
لجيوبنا مسحتى وفلستى
جهزنا قُللنا نكسرها
للعقل ما سِبتى وهيِّستى
من إيدنا خطفتى وكسرتى
ويا ريتك بينا ما هذرتى
آخرتها لقلبى وجعتينا
مديتى الإيد برضه خطفتى
بكورونا كمان قال تبلينا
وتزيدى الهم وتشقينا
لجدور الموت قمتى زرعتى
يا رب الجاى بالنور ييجى
وتفك عليّا مزاليجى
والخس يخضرنا مليجى
والموت ما يزورنا ولا ييجى
والكحة فِ زورنا ولا تيجى
خلصتى علينا ونشفتى
على جنب تبطل ولا تفتى
تِقلتى علينا وغلستى
لجيوبنا مسحتى وفلستى
بكورونا كمان قال تبلينا
سامح لطف الله
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