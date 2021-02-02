بريد الوطن.. وداعاً 2020

تقلتى علينا وغلستى

لجيوبنا مسحتى وفلستى

جهزنا قُللنا نكسرها

للعقل ما سِبتى وهيِّستى

من إيدنا خطفتى وكسرتى

ويا ريتك بينا ما هذرتى

آخرتها لقلبى وجعتينا

مديتى الإيد برضه خطفتى

بكورونا كمان قال تبلينا

وتزيدى الهم وتشقينا

لجدور الموت قمتى زرعتى

يا رب الجاى بالنور ييجى

وتفك عليّا مزاليجى

والخس يخضرنا مليجى

والموت ما يزورنا ولا ييجى

والكحة فِ زورنا ولا تيجى

خلصتى علينا ونشفتى

على جنب تبطل ولا تفتى

تِقلتى علينا وغلستى

لجيوبنا مسحتى وفلستى

بكورونا كمان قال تبلينا

سامح لطف الله

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