نائب محافظ الفيوم: البدء في مشروعات «الريف المصري» خلال أسبوعين

قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، إن الهدف من مبادرة تطوير الريف المصري، والتي تعتبر امتدادا لمبادرة حياة كريمة، هو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، لافتا إلى أن المحافظة لم تكن مدرجة في المرحلة الأولى من المبادرة، ولكن في المرحلة الثانية وهي (الريف المصري) هناك مركزين مدرجين في المبادرة، يشملان 63 قرية مستهدفة.

مشروعات مياه الشرب

وأضاف «عماد»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أنه تم من وضع الخطط للمشروعات المقرر تنفيذها، والهيئة القومية لمياه الشرب تم تكليفهم بتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في المحافظة، وتم عقد عدة جلسات مع مديري الشركات والإدارات من أجل تحديد الأولويات، والفجوات الموجودة من أجل سدها، مشددا على أنه سيتم البدء في بعض المشروعات خلال أسبوعين فقط من الآن.

مشروعات مهمة في البنية التحتية

وتابع نائب محافظ الفيوم، أن هناك عددا من المشروعات في البنية التحتية مثل الصرف الصحي، والمشروعات الخدمية مثل المراكز والوحدات الصحية، ومراكز الشباب، إضافة إلى وضع مؤشر السكان في الحسبان لتحسين مؤشر السكان في هذه القرة، ويعملون على محو الأمية فيها، وبدأوا في تحديد عدد من الأراضي لتنفيذ محطات الصرف المختلفة.

جلسات مع أهالي القرى

ولفت إلى أنهم عقدوا عدة جلسات مع أهالي القرى وممثليها، حيث سيكون أبناء القرى جزءا من عملية التطوير، لأن المبادرة تعتمد على العمالة المحلية في التنفيذ، وعلى سبيل المثال فإن مشروع تطوير الترع هو مشروع قومي، ولكنه يعتمد على العمالة المحلية، إضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية في هذه القرى بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تؤدي هذه المشروعات إلى رفع مستوى المعيشة في هذه القرى.