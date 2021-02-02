الجيزة تعلن بدء تطوير 42 قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن دخول 42 قرية بمراكز ومدن الصف وأطفيح حيز التطوير في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى، وتستهدف تطوير 1500 قرية داخل 51 مركزا إدارياً على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر جرى تنظيمه بمدرسة الشهيد إسلام عبد الله الإعدادية بنين بقرية الفهميين بمركز الصف، لإطلاق إشارة البدء في فعاليات التطوير، وذلك في حضور اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد محافظ الجيزة أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالمبادرة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وأضاف أن محافظة الجيزة لها نصيب كبير من مبادرة تطوير قري الريف المصري، حيث يبلغ عدد القرى بالمرحلة الأولى 22 قرية بمركز أطفيح و20 قرية بمركز الصف، وسوف يتبع ذلك عدداً من القرى الأخرى بمراكز المحافظة بالمراحل المقبلة .

وأشار إلى أنه جرى حصر احتياجات القرى المدرجة بالمشروع من خلال لجنة تم تشكيلها مسبقاً برئاسة نائب المحافظ للمراكز والمدن، والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية للتخطيط المحلي بالمحافظة، لتوصيف الوضع الراهن في كافة القطاعات التنموية بقرى الصف وأطفيح ورصد احتياجتهم لدعمها بخدمات أفضل ولإحداث تطوير شامل بهما والوصول إلى خطة تنمية متكاملة.

وجرى إعداد خرائط توضيحية ومعلومات دقيقة بحصر أعداد السكان وشبكات المرافق المتواجدة وقطع الأراضي الفضاء بالمراكز المشار اليها وجهات الولاية لها، كإجراء استباقي في حال الاحتياج لإنشاء منشأت خدمية للمواطنين بإحدى القرى.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال لن تقتصر فقط على استكمال البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها، بل ستشمل كافة مناحي التنمية مما يكفل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وقد شهد اللقاء حوارا مجتمعيا مع أهالي مركزي الصف وأطفيح، للإستماع إلى المشاكل التي تعاني منها المراكز والقرى وطرح مقترحات في أعمال التطوير لمراعاتها أثناء التنفيذ.

وعقب اللقاء تفقد المحافظ ومرافقوه القرية التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامتها بدلاً من المساكن المنهارة لمواطني قرية الديسمي بالصف.