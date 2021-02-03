خبير: حجم التجارة الإلكترونية في مصر تضاعف بنسبة 300%

قال أحمد منصور، الخبير المصرفي بقطاع التكنولوجيا المالية، إن مصر ليست متأخرة كثيرا في مسألة التجارة الإلكترونية، خاصة في أزمة فيروس كورونا، حيث نمت بحوالي 300% إلى 500%، ووصلت إلى حوالي 2 مليار دولار، أي أن حجم السوق في التجارة الإلكترونية في مصر وصل في 2020 إلى حوالي 40 مليار جنيه، بزيادة كبيرة جدا عن الأعوام السابقة.

حجم التجارة الإلكترونية في مصر

وأضاف «منصور» في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن حوالي 70% من الناس يستخدمون الإنترنت في التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن 46% من مستخدمي الإنترنت يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في غرض التجارة والعمل، وهذه الأرقام تشمل الصفحات الموجودة على فيسبوك، وإنستجرام لبيع المنتجات، موضحا أن مصر مصنفة في المرتبة التاسعة عالميا في إعلانات فيسبوك، وهناك أكثر من 45 مليون مستخدم تصلهم هذه الإعلانات.

وتابع الخبير المصرفي بقطاع التكنولوجيا المالية، أن التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي نما في مقابل عدة قطاعات مثل حركة السفر انخفض بنسبة 51% عما قبل، وهذا بسبب توقف حركة السفر، بينما زاد حجم التجارة في الأزياء، والتجارة في الإلكترونيات.

نسبة طلب الطعام

وأوضح أن حجم التعامل في طلب الأكل «أونلاين» زاد بنسبة 41%، وهذا بسبب أن الناس موجودين في المنازل ولا يرغبون في الاختلاط، مشيرا إلى أن معدل إنفاق الشخص سنويا على التجارة الإلكترونية 700 دولار، ولكن في مصر ينفق الشخص الواحد حوالي 79 دولارا، وهذا يعني أن هناك فجوة عن المعدل العالمي، وهذه الفجوة تعود إلى طبيعة المصريين أنهم يحبون «الفرجة» على المحلات بأنفسهم، إضافة إلى عدم وجود منصات جيدة لبيع الـ«أونلاين»، مشيرا إلى أن البعض لديهم تجربة غير جيدة في الشراء الـ«أونلاين»، وفي الفترة الأخيرة أصبح لدينا منصات جيدة.