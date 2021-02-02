عاجل.. إلغاء الرحلات الجوية من مصر للسعودية بداية من الغد

قالت وزارة الطيران المدني، إن السلطات السعودية، أصدرت اليوم، تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا، من 20 دولة حول العالم، ومن بينها مصر، اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء 3 فبراير، في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.

وأضافت أنه بناء على هذا القرار، تقرر تعليق كل الرحلات الجوية التي تسيرها شركة مصر للطيران إلى المدن السعودية، بداية من غد الأربعاء ولمدة غير محددة، على أن تستمر مصر للطيران، في تسيير رحلات العودة من المملكة العربية السعودية، لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى مصر، أثناء فترة التعليق .

وأهابت شركة مصر للطيران بعملائها، بضرورة مراجعة حجوزاتهم، من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة على رقم 1717 من أي خط محمول، أو 090070000 من أي خط أرضي، أو الموقع الإلكتروني egyptair.com أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.