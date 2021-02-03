الإعلامية اللبنانية كريستيان بيستري تعلن إصابتها بـ كورونا مرتين

أعلنت المذيعة اللبنانية كريستيان بيستري تلقيها لقاح كورونا بعد إصابتها مرتين بالفيروس بأعراض أشد من سابقها.

وكتبت كريستيان عبر حسابها على فيسبوك: «بعد إصابتي مرتين بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ في غضون 8 أشهر وظهور عوارض أشدّ في المرة الثانية، وتفاديا لأن يشرفني مرة ثالثة بما أنه لا توجد حقائق مطلقة حول تكرر زياراته، أخذ اللقاح بات ضروريا، حمى الله الجميع من كل مكروه.. ‏⁧‫ليكن خيار التطعيم»‬⁩.

كريستيان إعلامية لبنانية كانت حديث السوشيال ميديا 2019 بعد تغزل شاب يمني في جمالها، حيث أرسل لها النص التالي «أتدركين ماذا يعني أن شاباً يمنياً يمقت السياسة والحديث عنها وسماع أخبارها يقف مشدوهاً بالنظر لكِ مبتسماً وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟ أتدركين كم يودّ أن يكون ولو مرةً واحدة مكان أولئك الحُمق الذين يظهرون مرتدين عقالاً أو ربطة عنق ليحادثك على الهواء مباشرة من أجل أن يخبركِ فقط كم تبدين جميلة؟ سأخبركِ حينها أن فيكِ من السحر ما يجعل الأخبار السيئة محببة.. ومن التناقضات ما تجعل الأبكم ينطق، سأحدثك عن عينيكِ وكونها تحمل حربا وسلاما، وموتا وحياة..عزيزتي كريستيان: ملامحك الشقراء فاتنة جداً ..لكن اللون الأسود عليكِ جميلاً جداً جداً.. شامتك التي تتوسط عضدك الأيسر تثبت ذلك.. ولا تدع مجالاً للشك بأنه من الظلم أن يُستخدم هذا اللون في العزاءات.. أنتِ لاتحتاجين للأدلّة وشاهدي العيان والمراسلين لتُثبتِ صدق ما تقولين..أظهري في خبرٍ عاجل، قولي فيه أن القدس تحررت، والسودان أصبحت آمنة، وسوريا أضحت عامرة، وتوقفت الحروب في اليمن..تحدثي عن ترامب وأنه قدّم استقالته، وأن الحكومات العربية قامت بمقاطعة أمريكا وإيران ..وأن حاكمنا السابق (عفاش) مازال حياً، قولي تلك الأشياء وسأصُدّق.. معكِ فقط كل الأنباء قابلة للتصدّيق، وكل المآسي التي تمر على شفتيكِ تكون جميلة».

وأحدث هذا العزل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا لمدة فترة طويلة، كريستيان إعلامية لبنانية لديها طفلان، هما «آدم» و«نانسي»، وتقدم نشرات إخبارية بقناة «الحدث» التابعة لقناة «العربية».