«حديث المساء».. ماسورة أكتوبر وحريق عقار فيصل ومنع الطيران مع السعودية

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تمّ تناوله ببرامج الـ«توك شو» المسائية ليوم الثلاثاء، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، حيث أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي مداخلة هاتفية مع الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والتي تحدثت عن عدد من القضايا الدولية، كما أجرى مداخلة مع الناقد الفني طارق الشناوي للتعليق على الهجوم الذي تعرض له الفنان أحمد مكي بسبب طبيعة دوره في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار.

شردي يجري مداخلة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

كما أجرى شردي مداخلة مع شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر للتعليق على كسر ماسورة مياة ثم مداخلة مع السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية للحديث حول زيارة الرئيس الكونغولي لمصر.

عمرو خليل وريهام إبراهيم يناقشان أزمة عقار فيصل

الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» ناقش أزمة عمارة فيصل مع النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

كما أجرى مداخلة مع الدكتور إسلام حسين المتخصص في علم الفيروسات بجامعة بوسطن الأمريكية.

كما علق المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر على ماسورة المياة المكسورة، كما أجرى مداخلة مع الدكتورة ابتسام الجيزاوي أستاذة بكلية الفنون جميلة جامعة حلوان وهي إحدى المشاركة في مشروع جسر يربط بين ضفتي النيل والمتحف المصري وبرج القاهرة.

رامي رضوان يتحدث عن عقار فيصل

أما الإعلامي رامي رضوان فقد أجرى في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» مداخلة مع عادل أحمد المدير التنفيذي لمستشفى أهل مصر المتخصصة في الحروق والذي سرد عددًا من النصائح المهمة للمواطنين للتعامل مع الحرائق عند اندلاعها، خاصة بعد حادثة عقار الهرم الذي ظل أكثر من يومين مشتعلا، موضحا: «المطلوب هو أن تنقذ روحك وأرواح الآخرين، والمملتكات، ويجب إخلاء المكان فورا».

وكذلك مداخلة مع الدكتور عبدالهادي مصباح استشاري المناعة العامة والتحاليل الطبية للحديث حول الموجة الحالية من فيروس كورونا، وكذلك الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران للحديث حول منع الطيران بين مصر والسعودية.

وأجرى رضوان أيضًا مداخلة هاتفية مع المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر للحديث حول ماسورة المياه المكسورة.

وأيضًا مداخلة عبر تطبيق زووم مع عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم.

لميس الحديدي تجري مداخلة مع السفير السعودي بالقاهرة

أما الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON» فقد أجرت مداخلة هاتفية السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر للتعليق على منع الرحلات الجوية بين مصر والسعودية، وكذلك الطيار عمرو فهمي أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وكان أيضًا للمهندس شريف الشربيني رئيس مدينة 6 اكتوبر مداخلة للتعليق حول كسر ماسورة المياة في محور 26 يوليو.

كما تناولت حادثة مستريح المنيا وأجرت عددا من المداخلات ثم استضافت عماد متعب نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري المعتزل حديثا للحديث حول نادي الدحيل القطري ومواجهة الأهلي له في كأس العالم للأندية.

كما أجرت مداخلة مع صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، للحديث حول حادثة ختان طفلة وزكريا علي والد فاطمة زكريا زوجة وضحية سفاح الجيزة بعد الحكم على السفاح بالإعدام.

كما استضافت الفنان أحمد زاهر للحديث حول دوره في مسلسل «لؤلؤ» الذي يجسد فيه شخصية طارق نصار.