عاجل.. القبض على «أحمد ونهى» أبطال الفيديو الجنسي بالبحيرة

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين «أحمد ونهى»، الذين ظهرا في الفيديو الإباحي بمحافظة البحيرة.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن القوات تحفظت على الفيديو وعلى المتهمين تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة، التى تباشر التحقيق فى الواقعة.

وبينت التحريات أن الفيديو يؤدي فيه شاب وفتاة «أحمد ونهى» دورًا تمثيليًا إباحيًا صريحًا، وهما يرتديان الملابس ويتبادلان القبلات الحارة.

وتابعت المصادر أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية المتهمين اللذين ظهرا في الفيديو، وهو في حوش عيسى بالبحيرة، وأن المحتوى المقدم من جانب المتهمين محتوى جنسي صريح ينافي الآداب العامة.

وأوضحت المصادر أن ما يفعله المتهمان وينشرانه على صفحاتهما وقناة يوتيوب خاصة بهما، الهدف منها زيادة المتابعة والشهرة، حتى يتمكنا من جني مبالغ كبيرة من خلال تحقيق نسب مشاهدة عالية.