مصدر أمني: القبض على «أحمد ونهى» خلال ساعات.. يقدمان فيديوهات مثيرة

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن رصدت الفيديو الجنسي التمثيلي المتداول على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب الشهير.

وبينت التحريات أن الفيديو يؤدي فيه شاب وفتاة «أحمد ونهى» دورًا تمثيليًا إباحيًا صريحًا، وهما يرتديان الملابس ويتبادلان القبلات الحارة.

وتابعت المصادر أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية المتهمين اللذين ظهرا في الفيديو، وهو في حوش عيسى بالبحيرة، وأن المحتوى المقدم من جانب المتهمين محتوى جنسي صريح ينافي الآداب العامة.

وأوضحت المصادر أن ما يفعله المتهمان وينشرانه على صفحاتهما وقناة يوتيوب خاصة بهما، الهدف منها زيادة المتابعة والشهرة، حتى يتمكنا من جني مبالغ كبيرة من خلال تحقيق نسب مشاهدة عالية.

وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن»، إن ما فعله المتهمان يقع تحت طائلة القانون، ويعد تحريضًا على الفسق والفجور بشكل علني، وإدارة قناة على يوتيوب لنشر محتوى جنسي فاضح، والخروج على قيم المجتمع وآدابه العامة.

وأضافت المصادر أن المتهمين ارتكبا جريمة صريحة حتى إن كانت مشاهد تمثيلية، فهى تتضمن محتوى جنسيًا صريحًا.