آخر فرصة للتقدم لـ1000 وظيفة بمرتبات تصل لـ6 آلاف جنيه غدا

تواصل وزارة الشباب والرياضة حتى الغد، استقبال طلبات الخريجين من المؤهلات الدراسية كافة بحد أقصى 40عاما، للالتحاق ببعض الوظائف التي نجحت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والإدارة العامة للمشروعات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، في توفيرها بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، من خلال برنامج «طور وغير».

الرياضة: ننسق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنّ الوزارة تسعى لممارسة دورها الاجتماعي، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، للمساهمة في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة.

وأشار وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية، إلى أنّ الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب التابعة للوزارة، وضعت استراتيجيتها لكي تكون المحرك الرئيسي لعملية تأهيل الشباب من الجنسين، وتوفير الكوادر المدربة منهم للعمل لدى شركات القطاع الخاص بوظائف لائقة، والتشجيع على مبادئ ريادة الأعمال والعمل الحر، من خلال تأسيس وحدة متكاملة لإدارة أنظمة مبادرة «طوّر وغيّر»، لضمان تقديم خدمات متميزة للشباب المصري من خلال العمل مع أكثر من 500 مدرب ومدربة ومسؤول توظيف من العاملين بالوزارة داخل مديريات ومراكز الشباب بالمحافظات.

«طوّر وغيّر» مبادرة قومية تتبناها الوزارة بالتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص

وأوضح الوزير أنّ برنامج «طوّر وغيّر» إحدى المبادرات القومية التي تتبناها الوزارة، بالتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص، بينها شركة مايكروسوفت مصر، للمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل وإتاحتها أمام الشباب المصري، من خلال توفير نظام متكامل يجمع بين تأهيل الشباب وبناء قدراتهم لزيادة قابليتهم للتوظيف، وسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وقدرات الشباب، خاصة المهارات الرقمية التي باتت من أهم متطلبات سوق العمل محليا وعالميا.

ولفت الوزير إلى أنّ الوزارة تسعى لفتح سوق العمل أمام الشباب المصري، ضمن خطة واستراتيجية الوزارة لأداء دورها المجتمعي، إلى جانب أدوارها ومستهدفاتها الرئيسية في قطاعات الرياضة والشباب.

يذكر أنّ الوظائف التي تتيحها مبادرة «طور وغير» حاليا، تتراوح مرتباتها الشهرية بين 2500 جنيه، إلى 6 آلاف جنيه، بعد إضافة بدلات السهر، ونفقات الاغتراب والإقامة، وبدلات الساعات الإضافية، والفرص المتاحة حاليا تتوافر بمطار القاهرة الدولي، وبعض مصانع مدينة العاشر من رمضان، ومعارض جمعية «طور وغير» على النحو التالي:

1. مندوبو مبيعات ودعاية وتسويق لجميع المؤهلات.

2. شركة معارض جمعية طور وغير «الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة»، وتطلب تعيين قائمين بمبيعات داخل المعرض، ومشرفين مبيعات.

3. وظائف متنوعة لجميع المؤهلات، وتشمل وظائف حرفية ومهنية مثل (أخصائيو سلامة وصحة مهنية، مهندسو ومراقبو جودة، مندوبون ومنسقو مبيعات، محاسبون، مسؤولو موارد بشرية، مسؤولو شبكات، فنيون بالمعامل، سكرتارية تنفيذية، وسائقين).