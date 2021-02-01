دعم نصف مليون جنيه من وزارة الشباب والرياضة لدعم نادي أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، عن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اعتماد مبلغ 500 ألف جنيه لدعم نادي أسوان الرياضي من خلال تسديد القيمة الإيجارية للنادي والمتعلقة بتخصيص معلب بتروسبورت لإقامة واستضافة 6 مباريات للفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، مقدماً شكره لوزير الشباب والرياضة على ما يقدمه من رعاية وإهتمام بكافة الأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء المحافظة.

وأوضح اللواء أشرف عطية، في تصريح له اليوم، أن هناك تواصلا مستمر بين المحافظة ومجلس إدارة نادي أسوان الرياضي لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذا النادي العريق لإستكمال مسيرته في مسابقة دوري الأضواء، لافتاً إلى أنه قام بمخاطبة وزير الشباب والرياضة لتوفير الدعم المالي للنادي ولاقى إستجابة سريعة من الوزير، ما يؤكد حرص أبناء الجنوب على الاستمرار في التمثيل المشرف في المسابقات الرياضية المختلفة .

من جانب آخر، أكد محافظ أسوان مواصلة الدعم والمساندة لتنفيذ المشروع السويسرى لدعم مياه الشرب بمناطق «خور عواضه والخطارية والأمبركاب»، شرق مدينة أسوان، بعد نجاح مشروع الناصرية كمرحلة أولى والذي إستفاد منه حوالى 100 ألف مواطن، ويتوافق مع خطة المحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق برفع كفاءة البنية التحتية ، بجانب تكثيف الخدمات البيئية والثقافية والتعليمية والشبابية والرياضية ، بالإضافة إلى تطوير وتحديث سيارات السرفيس في الفترة القادمة.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بمديرة المشروع مديحة عفيفي ومنسق المشروع المهندس أشرف صبرى ، وأيضاً المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.