شبورة بالإسماعيلية وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة 

شهدت محافظة الإسماعيلية، شبورة مائية علي طريق «الإسماعيلية -القاهرة»، الصحراوي ومحور 30 يونيو وطريق بورسعيد الزراعي، وتشهد المحافظة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة مقارنة باليومين الماضيين.

وكانت المحافظة، شهدت طقسا مشمسا في الساعات الأولي من صباح الأيام الماضية، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير علي معظم أنحاء المدينة ليلاً، وتشهد المحافظة خلال الاسبوع الجاري طقسا معتدلا نسبياً دافئ نهارا شديد البرودة ليلا علي المدينة ومراكز فايد والقنطرة وأبوصوير فيما تنخفض درجة الحرارة بشكل أكبر علي مركزي التل الكبير والقصاصين والقنطرة شرق.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الحرارة على معظم الأنحاء خلال يومي الجمعة والسبت، على أن تعاود الزيادة مرة أخرى ابتداءً من الأحد حتى الثلاثاء، ليسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

ورصدت «الوطن» في هذا الصدد توقعات خبراء هيئة الأرصاد بشأن الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، وخريطة سقوط الأمطار، وأماكن نشاط حركة الرياح على البلاد، خلال الفترة من الجمعة الموافق 29 يناير الجاري، حتى الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل.

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة على بعض المناطق من الشرقية والمنوفية، على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من السلوم، ومطروح، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، على فترات متقطعة.

نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وسط وجنوب سيناء، ومدن القناة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

- اضطرابات بالملاحة البحرية، على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج بالبحرين إلى 3 أمتار.

- استقرار وارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

- وأهابت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.