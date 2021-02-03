تحقيقات شبكة «الفيلا»: فيديوهات وألعاب جنسية.. والمكاسب 1.2 مليون جنيه

كشفت تحريات القضية الشهيرة بـ«شبكة الفيلا الفاخرة» عن العثور على 15 فيديو إباحيا، استخدمتها الشبكة لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، واستقطاب راغبي المتعة الحرام، وتبيّن أنّ حصيلة المبالغ التي جمعتها الشبكة التي تضم «ريهام وندى وعفاف»، تخطت مليون و200 ألف جنيه.

التحريات أوضحت أنّ «ريهام وعفاف وندى» و4 من أصدقائهم، كونوا شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، عن طريق «جروب» على فيس بوك، لاستقطاب الزبائن للمتعة الحرام في فيلا فاخرة بالقاهرة الجديدة، قبل القبض عليهم متلبسين بممارسة الدعارة.

خدمات شبكة الدعارة الفاخرة

وأضافت التحريات، أنّ المتهمين كانوا يقدمون أدوات ترغيب للزبائن، بينها ألعاب جنسية، ومنشطات، وخمور، إضافة إلى سيارات ملاكي لتوصيل الزبائن إلى الفيلا بعد مقابلتهم في أقرب مكان لهم في القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أنّ المتهمين نجحوا في استقطاب عشرات الزبائن، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليهم متلبسين بالدعارة، وتحفظت على ألعاب جنسية وكمية من المنشطات وأوقية ذكرية.

تسعيرة الزبون

وأوضحت التحريات، أنّ المتهمين كانوا يحددون تسعيرة للزبون الأجنبي والعربي بقيمة 500 دولار في الليلة الواحدة، شاملة الإقامة والخمور واستخدام المنشطات الجنسية وغيرها من الألعاب، أما الزبون المصري فكان يدفع 2000 جنيه في الليلة.

وذكرت التحريات، أنّ المتهمين استمروا في نشاطهم الإجرامي حتى ألقي القبض عليهم، وتم التحفظ على سيارتين ملاكي كانت الشبكة تستخدمهم في توصيل الزبائن.

جروب «فضفضة»

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين السبعة على ذمة التحقيقات بتهمة الترويج للدعارة وممارستها دون تمييز مع راغبي المتعة الحرام، عن طريق استقطابهم من مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات وصور إباحية يتم إرسالها للراغبين على حسابهم بتلك المواقع، بعد التستر خلف جروب يسمى «فضفضة»، وبعد اعتراف المتهمين بجرائمهم أمام النيابة العامة التي تحفظت على هواتف المتهمين التي تحتوى على مقاطع فيديو إباحية خلال ممارسة الفتيات للدعارة مع الزبائن.