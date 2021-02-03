تشغيل خط مواصلات جديد في «بدر»: من محطة الأتوبيس الرئيسية للسيدة عائشة

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنَّه تمّ التشغيل التجريبي لخط مواصلات خارجي جديد من مدينة بدر إلى محطة انتظار ساحة قسم الخليفة بالسيدة عائشة، لينضم لباقي خطوط شبكة النقل العاملة بالمدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في بيان صادر اليوم، أنَّ مسار خط الأتوبيس الجديد يبدأ من محطة الأتوبيس الرئيسية مروراً بالجامعة الروسية ثم طريق السويس والدائري وزهراء مدينة نصر والحي العاشر والحي السابع وجامعة الأزهر بنات ونادي السكة ومزلقان الدويقة ومنشأة ناصر، وينتهي بمحطة انتظار ساحة قسم الخليفة بالسيدة عائشة.

وأشار إلى أنَّ ذلك يأتي استمرارا للجهود المبذولة فى دفع حركة التنمية بالمدينة، وفي اطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر ومجلس أمناء المدينة، والسعي الدائم لاستكمال منظومة نقل تخدم سكان المدينة والوصول بخدمة النقل الخارجي لجميع أنحاء القاهرة.​