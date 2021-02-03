إزالة 1078 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن مديريه الزراعة قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية بإزالة حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بواقع 786 حالة تعدٍ واقعة على مساحة 30 فدان و12 قيراط و5 أسهم أرض زراعية وكذلك إزالة 292 حالة تعدٍ واقعة على مساحة 8 أفدنة و 17قيراطا و 19سهما أرض زراعية بنطاق المحافظة وذلك في الفترة من 15 مارس 2020وحتى31 يناير 2021.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية حتي الآن بلغ 1078 حالة تعدٍ علي مساحة 39 فدان و 6 قيراط أرض زراعية، مؤكداً استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وعلى جانب آخر أشار ممدوح الشرقاوي مدير مركز علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا إلي أنه خلال شهر يناير الماضي تم تنفيذ عدد (٢) دورات تأهيل على الرخصة الدولية ICDL لعدد (٢٦) متدرب و تنفيذ عدد (٨ ) جلسة إختبار ICDL بعدد (٨٠ ) إختبار و إستحداث دورات تدريبية تنمية بشرية وكذلك دورات مدربين TOT - تجديد الترخيص للرخصة الدولية lCDL لعام ٢٠٢١ .لافتاً إلى أن المركز يعد من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.