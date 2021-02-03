«نيسان» تتلقى 20.044 طلب شراء سيارة Note e-POWER الكهربائية

تلقت «نيسان» طلبات شراء 20.044 لسيارة Note e-POWER الكهربائية بالكامل، التي لقيت استقبالًا جيدًا في اليابان نظرًا لتسارعها السلس والتحكم المستقر في التباطؤ وهدوء المقصورة المتميز، وبنيت على منصة مطورة حديثًا، وتتميز بنظام e-POWER من الجيل الثاني المحسّن، وتصميم داخلي وخارجي متقدم يجسد العصر الكهربائي، بحسب ما أعلنته الشركة.

وأكدت الشركة أن «نوت» تواصل لعب دور رئيسي في خطة «نيسان نيكست» العالمية لتحويل الأعمال، بحلول نهاية السنة المالية 2023، باعتبارها أكثر طرازات «نيسان» مبيعًا في سوقها المحلية.

وتتوقع «نيسان» تسليم أكثر من مليون سيارة كهربائية، بما في ذلك طرازات EVs وe-POWER للعملاء في جميع أنحاء العالم كل عام.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها لسيارة نيسان المدمجة، اختار حوالي 40% من العملاء نظام ProPILOT المزود بنظام دعم السائق المتقدم، وقد طلب أكثر من النصف نظام الملاحة NissanConnect، وشاشة الرؤية الشاملة الذكية، ونظام المصباح LED المتكيف، مما يؤكد الطلب المتزايد على تقنيات التنقل الذكي من نيسان.

يذكر أن شركة Nissan Motor هدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني عبر عمليات الشركة بحلول عام 2050، وبحلول أوائل عام 2030 ستكون كل سيارة «نيسان» الجديدة كليًا في الأسواق الرئيسية مكهرب.

وبحسب شركة «نيسان»، ستواصل ابتكارات أخرى في تكنولوجيا الكهرباء والتصنيع لإحراز تقدم في نشر السيارات الكهربائية عبر الاستراتيجية التالية:

- ابتكارات البطاريات بما في ذلك تقنيات الحالة الصلبة والتقنيات ذات الصلة لتطوير سيارات كهربائية أكثر كفاءة ومنافسة من حيث التكلفة، زيادة تطوير محركات نيسان الكهربائية e-POWER لتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة

- تطوير نظام إيكولوجي للبطاريات لدعم توليد الطاقة اللامركزية في الموقع للمباني ذات مصادر الطاقة المتجددة.

- ابتكارات عملية التصنيع لدعم إنتاجية أعلى في تجميع المركبات، بدءًا من مبادرة مصنع نيسان الذكي، ستسعى الشركة أيضًا إلى زيادة كفاءة الطاقة والمواد لدعم طموحات السيارات الكهربائية على المدى الطويل.