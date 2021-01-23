نيسان تطلق «روج» 2021 أول طراز مصنوع من مخلفات الألومنيوم

تفتح نيسان روج 2021 الجديدة كليًا آفاقًا جديدة كأول طراز عالمي للشركة، يتم بناؤه باستخدام نظام إعادة التدوير لأجزاء الألومنيوم.

يساعد النظام في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة باستخدام الأجزاء المصنوعة من السبائك الأولية من المواد الخام، كما أنه يشجع على استخدام المواد التي لا تعتمد على الموارد الجديدة ، فضلاً عن تقليل النفايات من المصانع.

تم ختم غطاء المحرك والأبواب في 2021 Rogue من سبائك الألومنيوم، وهي مادة تقلل من وزن السيارة وتساعد على تحسين كفاءة استهلاك الوقود وأداء الطاقة.

لدعم هذه العملية، تعاونت نيسان مع Kobe Steel، Ltd. و UACJ Corp. في اليابان ، ومع Arconic Corp. و Novelis Inc. في الولايات المتحدة، لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام في قلب نظام إعادة التدوير مغلق الحلقة يوجد نظام نقل هوائي كبير.

يقوم الموردون بتحويل خردة الألومنيوم المفصولة والمعاد تصنيعها إلى صفائح من سبائك الألومنيوم وإعادة تسليمها إلى نيسان لاستخدامها في الإنتاج، وفقًا لجمعية الألمنيوم ومقرها الولايات المتحدة ، فإن إعادة تدوير خردة الألومنيوم توفر أكثر من 90٪ من الطاقة اللازمة لإنشاء كمية مماثلة من المواد الخام.

وتهدف نيسان إلى استبدال 30٪ من المواد الخام المستخدمة في السيارات التي تم تصنيعها بمواد لا تعتمد على الموارد المستخرجة حديثًا لتحقيق ذلك، كما ستستخدم الشركة المواد المعاد تدويرها، والقيام بأنشطة إعادة التدوير، والسعي لتقليل وزن أجسام السيارات.

وستواصل نيسان تعزيز الاستخدام الفعال والمستدام للموارد، بما في ذلك استخدام الموارد المتجددة والمواد القابلة لإعادة التدوير.

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفيه داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السيارات حول العالم، ولها العديد من الأنظمة التي جرى إطلاقها خلال الآونة الأخية.

وتركز الشركة على طرازات الـ SUV، والتي أصبح الطلب عليها بشكل كبير من قبل المستهلكين، وأصبحت الشركات تركز على إطلاق العديد من الطرازات منها، بفضل توفيرها العديد من الاحتياجات التي تساعد المستهلكين في شؤون حياتهم اليومية.

وتوفر شركة مرسيدس، نظام الهايبرد، لتشجيع السيارات الكهربائية، إضافة إلى توفير المحركات على الطرازات المختلة من سيارات GLA وGLS، لمحاولة الوصول إلى العديد من المستهلكين، بالإضافة إلى توافر أنظمة التكنولوجيا ومساعدة السائق التي أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تيسير قيادة السيارات.