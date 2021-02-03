متهم جديد بقضية «أحمد ونهى»: شارك في الفيديوهات الخادشة للحياء

بدأت نيابة مركز حوش بالبحيرة، تحقيقاتها مع أصحاب قناة «أحمد ونهى»، وبلغ عددهم 3 أشخاص، بعد أن أُلقي القبض عليهم بتهمة بث مقاطع خادشة للحياء على موقع «يوتيوب».

وقالت مصادر أمنية، إنه تم القبض على 3 أشخاص، هم «نادر ا. ع.»، 26 عامًا، «نهى أ. أ.»، 30 عامًا، ربة منزل، و«أحمد ص. ا.»، 23 عامًا، جميعهم مقيمون بمركز حوش عيسى.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد شعراوي مدير المباحث الجنائية، وتمكنت وحدة مباحث مركز حوش عيسى، برئاسة المقدم محمود يونس، من القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بإنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعي، لبث محتوى خادش للحياء.

وكانت حالة من الاستنكار الشديد، عبر عنها أهالي مركز حوش عيسى بالبحيرة، بعد القبض على المتهمين «أحمد ونهى» اللذان ظهرا في فيديو إباحي على يوتيوب، مشيرين إلى أن الشاب اسمه الحقيقي «نادر»، ولا يعرف أحدا طبيعة عمله الحقيقي، أو حتى يعرفون هوية السيدة التي ظهرت معه، مؤكدين أن «الريف المصري ما زال بخير، وأن النخوة والغيرة متأصلة في جذوره».

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، أن صاحب القناة من عائلة كبيرة بإحدى قرى مركز حوش، موضحين أن القرية المقيم بها تحمل اسم عائلته، ولم يذكر أحدا من أهالي القرية أي تفاصيل حول الواقعة، فيما يلتزم أفراد عائلته الصمت، محاولين إخماد الأزمة.

وأكدت مصادر أمنية بالبحيرة، القبض على شاب وفتاة بمركز حوش عيسى، لاتهامهما بإنشاء قناة تحمل اسم «أحمد ونهى»، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث من خلالها محتوى خادش للحياء، مضيفة أنه جار التحقيق مع المتهمين، ومناقشتهما لمعرفة أسباب قيامهما بهذا العمل.