غلق وتشميع مستشفى خاص غير مرخص بمشتول السوق في الشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتعاون مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمشتول السوق، وبالتنسيق مع لجنة من مجلس مدينة مشتول السوق، حملة مشتركة، اليوم، علي المنشآت الطبية الخاصة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف السيد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار غلق لمستشفي خاص بمدينة مشتول السوق تعمل بدون ترخيص، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المستشفي بكامل محتوياته.

وأكد «مسعود»، استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وعلى جانب آخر صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من ١.٦ مليون سيدة .

وأوضح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد ١٦٨١٨٧٥ سيدة، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة «١٨ : ٢٥ عاما»، ومن «٢٥ : ٣٥ عاما»، وأكثر من ٣٥ عاما ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص.