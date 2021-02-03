على غرار عمرو دياب.. محمد رمضان يطرح مجموعة عطور

أعلن الفنان محمد رمضان، عن إطلاق سلسلة عطور جديدة تحمل اسم أعماله الفنية، بحسب ما كتبه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه بـ «انستجرام» أشكال من زجاجات العطور المرتقبة وتحمل أسماء منها «مافيا، نمبر وان، بم بم، السلطان».

وعلق محمد رمضان على الصور بقوله: «إن شاء الله 2021، بروفيوم محمد رمضان، عطر، ثقة في الله نجاح».

وبطرح عطور تحمل اسم محمد رمضان، ينضم بذلك إلى النجوم الذين تم إطلاق عطور تحمل أسمائهم أبرزهم النجم العالمي عمر الشريف، ومؤخرًا الهضبة عمرو دياب.

ومنذ أيام بدأ الفنان عمرو دياب، تصوير إعلان عطره الجديد الذي يحمل اسمه لإعلانه في حفل كبير بشاطئ ناموس بإمارة دبي يوم 22 فبراير الجاري، بالتعاون مع المخرج طارق العريان، واستقر على أغنية «وأنا معاك» ليكون التصوير على نغماتها، وتشارك في الإعلان الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان.

وتصدر عمرو دياب، وإنجي كيوان، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، حول وجود علاقة تربطهما بعد انفصاله عن دينا الشربيني، وذلك بعد نشر إنجي صورًا تجمعهما عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، حيث ظن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجود علاقة عاطفية بينهما، وتداول متابعون إن إنجي كيوان متزوجة من الأساس ولديها ولدان، وأن هذه الصور من كواليس تصوير إعلان جديد للعطر الذي يحمل اسم عمرو دياب.

وتعد أغنية «وأنا معاك» هي واحدة من أغنيات ألبوم «يا أنا يا لأ» الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ نزوله، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، حيث يتضمن الألبوم 12 أغنية منهم 10 أغنيات جديدة وأغنية طرحها بتوزيع غنائي جديد وأغنية قديمة بعنوان «الجو جميل» التي طرحها كـ«سنجل» قبل أشهر عديدة.