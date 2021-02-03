الليلة.. عودة عظة البابا الأسبوعية في المقر البابوي دون حضور شعبي

يستأنف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظاته الأسبوعية، بعد توقف دام لمدة تجاوزت الشهر، بسبب فترة الأعياد المسيحية خلال الفترة الماضية والتي بدأت بعيد رأس السنة الميلادية، ثم عيد الميلاد المجيد، فعيد الغطاس، وهي الاحتفالات التي ترأسها البابا، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وبمشاركة محدودة من المطارنة والأساقفة والشمامسة، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، فيما اعتذر البابا وقتها عن استقبال المهنئين كعادته كل عام سواء في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أو المقر البابوي بالإسكندرية.

الكنيسة: نقل عظة البابا على القنوات الفضائية والفيس بوك

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن عظه البابا تواضروس الثاني، ستذاع اليوم في السادسة والنصف مساء، والتي سيلقيها البابا من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبي، في ظل إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه سيتم بث العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه يعتبر هذا الاجتماع عودة لاجتماع الأربعاء للبابا تواضروس الثاني الذي توقف خلال شهر يناير، إذ أقيم آخر مثيل له يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020.

الأنبا لوقا يستقبل مندوب مصر لدى الأمم المتحدة الجديد بجنيف

من جهة أخرى، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأنبا لوقا، أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا للأقباط الأرثوذكس، استقبل السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن اللقاء جاء لتهنئة السفير المصري بمناسبة توليه منصبه الجديد، مندوبًا دائمًا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.