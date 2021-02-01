البابا يكشف حقيقة معجزة ظهور راهبة «متوفية» في قداس عيد الميلاد (فيديو)

تداول عدد من الأقباط على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تحدّث فيه لأول مرة عن حقيقة ظهور راهبة متوفية منذ 15 عاما في قداس عيد الميلاد المجيد، الذي ترأسه يوم 6 يناير الماضي، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد محدود من الأساقفة والشمامسة، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

البابا: فوجئت بمئات الرسائل تسأل عن الظهور المزعوم

وخلال مقطع الفيديو الذي كان جزءا من اللقاء الشهري للبابا تواضروس الثاني، مع الشباب القبطي على السوشيال ميديا، الذي حمل عنوان «99 دقيقة مع البابا»، رفض البابا تواضروس افتعال المعجزات، قائلا: «ربنا أعطانا عقل نفكر وأحيانا الإنسان ينساق وراء أي خبر».

وأوضح أنّه بعد انتهاء صلوات قداس عيد الميلاد وعودته إلى المقر البابوي، فوجئ بمئات الرسائل على هاتفه تسأل عن حقيقة ظهور راهبة متوفية خلال القداس، مؤكدا أنّ هذا لم يحدث.

البابا: الراهبة التي حضرت قداس عيد الميلاد لها ظروف خاصة

وأضاف البابا: «القداس الذي صليناه فى عيد الميلاد، كل اللي في الكنيسة 30، منهم 14 من المطارنة والأساقفة و6 رهبان والباقي شمامسة في المقر البابوي بالدير، قداس محدود في كنيسة محدودة، وكانت هناك راهبة لها ظروف خاصة من أيام البابا شنودة واتخذ لها مكان بعيد تسكن فيه بمقر دير الأنبا بيشوي، وحضرت قداس عيد الميلاد الماضي، فلا هو ظهور ولا إعلان ولا شيء من هذا، وفي بعض الحاجات الناس تتحدث عن نزول الزيت من صور وغيرها، كن منتبه وأفرز»، لمشاهدة الفيديو من هنا.

وكانت عدد من الصفحات القبطية على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت بعد قداس عيد الميلاد، صورا لما قالت إنّه ظهور الأم إيريني الرئيسة السابقة لدير الشهيد أبي سيفين للراهبات، التي توفيت عام 2006، إلا أنّ الكنيسة سارعت بنفي تلك الأنباء وقتها.