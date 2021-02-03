«البحيرة» تشدد على المسئولين عدم التعامل مع منتحلي صفة صحفي

أعلن المركز الإعلامي بمحافظة البحيرة، عن إرسال خطابات لرؤساء الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، للتنبيه عليهم بعدم التعامل مع منتحلي صفة صحفي، بعد وصول عدد من الشكاوي تفيد استياء الصحفيين من مدعي مزاولة المهنة، وتقربهم من المسؤولين بالمحافظة، والتشديد على اقتصار التعامل مع الصحفيين المعتمدين فقط، حفاظا على المهنة من الدخلاء والمدعين.

أتى ذلك، اليوم، بعد مطاالبة عدد من أعضاء حملة «مش صحفي» لمواجهة ظاهرة انتحال مهنة الصحافة والإعلام، في بيان لهم، الجهات المسئولة بوقف ظاهرة وقائع اللقاءات الصحفية المتكررة بين المسئولين بمحافظة البحيرة ومنتحلي المهنة، والتي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أعضاء الحملة أن هذه الظاهرة تعدٍ على حقوق الصحفيين الشرعيين مراسلي الصحف بالمحافظة المنوط بهم التعامل مع المسئول والمعنيين بتوضيح الحقائق والمعلومات للرأي العام عبر المنابر الشرعية التي يعملون بها.

وقال علاء عبد الحسيب الصحفي بمؤسسة الأهرام ومؤسس حملة «مش صحفي»، إن لقاء المسئول مع منتحل صفة صحفي يعطي الفرصة لممارسة أساليب الابتزاز والنصب، ويساهم في نشر المعلومات المغلوطة للجمهور، في الوقت الذي تبذل أجهزة الدولة جهودًا كبيرة في حربها ضد الشائعات، لافتًا إلى أنّ إجراء اللقاءات الصحفية مع العاملين بمواقع «بير السلم» ومنتحلي الصفة يخالف للدستور، خاصة أن قانون تنظيم الإعلام الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نص في مادته التاسعة بالفصل الثاني الخاص بحقوق الصحفيين والإعلاميين، أن تلتزم الجهات الحكومية بإنشاء إدارة لتمكين «الصحفي» أو «الإعلامي» من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

وأشار إلى أنّ القانون حدد في نصه حظر التعامل مع غير الصحفيين والإعلاميين، خاصة أنّ الصحفيين المعتمدين من جرائدهم ومواقعهم هم فقط المسئولون عما ينشر ومعنيون بتوصيل المعلومات الدقيقة والمهنية للرأي العام.