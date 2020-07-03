حملة "مش صحفي" تطالب الأعلى للإعلام بمواجهة تقليد علامة الصحف التجارية

قال علاء عبد الحسيب الصحفي بمؤسسة الأهرام، ومؤسس حملة "مش صحفي" لمواجهة ظاهرة انتحال مهنة الصحافة والإعلام، إن انتشار ظاهرة تقليد وسرقة العلامات التجارية وأسماء الصحف خاصة القومية، أمر خطير يؤثر على سلامة المعلومة ويساهم في تشتيت القارئ وانتشار الأخبار والمعلومات المغلوطة.

وفي بيان للحملة اليوم، طالب عبد الحسيب، الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتحرك بقرارات عاجلة في أولى اجتماعات المجلس لمواجهة ظاهرة سرقة العلامات التجارية وأسماء الصحف وانتحال مهنة الصحافة والإعلام، وكذلك التصدي للكيانات الوهمية التي تتحدث باسم الصحفيين والتي يديرها غير مؤهلين للعمل بصاحبة الجلالة، واستكمال خطوات نقابة الصحفيين في التصدي لهذه الكيانات، وذلك لتوفير بيئة عمل مناسبة للزملاء، سواء الصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين، أو الزملاء الصحفيين "تحت التمرين" بالمؤسسات الصحفية المرخصة والمكودة.

وأشار مؤسس "مش صحفي" إلى أن تقليد العلامات التجارية جريمة يعاقب عليها القانون حيث نصت المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، موضحا أن محاصرة الظاهرة يحافظ علي مصداقية الصحف والمواقع الإخبارية عند جمهورها.