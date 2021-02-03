مكتبة الإسكندرية تنظم برنامج التنمية المستدامة ودعم العلاقات الأفريقية

نظمت مكتبة الاسكندرية، من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء القدرات العلمية ودعم العلاقات الأفريقية، بقطاع البحث الأكاديمي، جلسة برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة بمركز المؤتمرات بجامعة عين شمس يوم السبت 30 يناير الماضي، بحضور حوالي 170 طالبًا من مختلف الدول الأفريقية من دول جنوب السودان ومالاوي وأوغندا والسودان وجزر القمر وبورندي وليبيريا ومدغشقر ومصر، وتم مناقشة رؤية الشباب لمستقبل القارة من وجهة نظر طلاب الجامعة.

ويدرس هؤلاء الطلاب بجامعات عين شمس والقاهرة وطنطا والزقازيق بكليات مختلفة منها الهندسة والتجارة والطب البيطري والصيدلة والتمريض، ويعتبر برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة منبر لعرض الرؤي العلمية والثقافية لهؤلاء الشباب.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية، أن التعاون مع جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، لاستضافة جلسات برنامج «رابطة شباب الصفوة الأفارقة» يأتي تعبيرًا عن عمق أواصر التعاون بين جامعة عين شمس ومكتبة الإسكندرية، وايمانًا من المؤسستين بأهمية تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وتنمية مهارات الطلاب الأفارقة، وذلك تأكيدًا علي دور مصر الريادي بالقارة الأفريقية.

ويُعد برنامج «رابطة شباب الصفوة الأفارقة»، هو أحد الأنشطة الموجهة لبناء قدرات الشباب العلمية والمعرفية بمكتبة الإسكندرية، وذلك إيمانًا من المكتبة بدور الشباب في بناء المجتمع، واهتمامًا منها بتنمية مهاراتهم العلمية والإبداعية، وإعداد منصة لتبادل أفكار الشباب وإكسابهم كفاءات جديدة تواكب العصر الحالي.

يذكر أن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية ينظم مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية، في مجالات التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ علي الموارد الطبيعية الموجه للشباب المصري والإفريقي، وهذه البرامج هي «برنامج شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل»، الموجه لطلاب المدارس (13- 18عامًا) منذ عام 2002 و برنامج «رابطة شباب الصفوة»، الموجه لطلاب الجامعة منذ عام 2006، وبرنامج «رابطة شباب الصفوة الأفارقة» الموجه إلى الطلاب الأفارقة الدراسين بجامعة الاسكندرية منذ عام 2011 وبرنامج «رابطة شباب الصفوة الأفارقة بالقاهرة»، الموجه إلى الطلاب الدراسين بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان منذ عام 2016.