وزير الزراعة: تصدير دواجن وكتاكيت وبيض لدول عربية وشرق أسيا وأفريقيا

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة التقرير الذي أعده الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة حول إجمالي ما تم تصديره من الدواجن والكتاكيت وبيض المائدة والتفريخ، بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية في شهر يونيو الماضي اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وقال القصير إن التصدير يتم إلى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، حوالي 909 طن دواجن ومشتقاتها، و32 ألف كتكوت، 3.6 مليون بيضة مائدة، و119 ألف بيضة تفريخ.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار دعم وزارة الزراعة للنهوض بصناعة الدواجن التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ووجود فائض للتصدير.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه لأول مرة يكون لدينا حصر لمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى طرح أراضي استثمارية جديدة لمشروعات الدواجن في المناطق الصحراوية تؤدي إلى زيادة الإنتاج، كما أن الوزارة تسعى لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن تسهم في دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي واستعادة ريادة مصر في مجال تصدير الدواجن بعد أكثر من 16 عاما.