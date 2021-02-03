عاجل.. بطل فيديو «أحمد ونهى» مزارع له معلومات جنائية

كشفت أجهزة الأمن، عن أن الشاب الذي ظهر في فيديو «أحمد ونهى» بمحافظة البحيرة، يعمل مزارعًا، وله معلومات جنائية مسجلة، وأن الفتاة ربة منزل من مدينة حوش عيسى، كما تبين أن الشرطة ألقت القبض عليهما بعد قيامهما بنشر فيديو يظهر من خلاله التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقع «يوتيوب».

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول إحدى القنوات على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، لعدد من مقاطع الفيديو، تتضمن قيام شخصين وإحدى الفتيات بتناول موضوعات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وكذلك استغلالهم لأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر عليه بتلك المقاطع.

المتهمان: عايزين نحقق نسب مشاهدة عالية

وبينت المباحث، أن المتهميّن اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق عائد مادي، من خلال زيادة أعداد متابعي القناة الخاصة بهما على موقع «يوتيوب»، حتى يكونا مثل مشاهير هذا الموقع الذين يحققون نسب مشاهدة كبيرة، ويجنون أرباحًا كبيرة من وراء تلك الفيديوهات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين منذ ساعتين بتهم صناعة محتوى جنسي خادش للحياء، والتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز، والدعوة إلى ممارسة الدعارة من خلال تلك الفيديوهات ونشرها على موقع «يوتيوب».