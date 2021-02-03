«قطاع الأعمال» تخصص 1.7 مليار جنيه لتطوير شركات الأدوية

حددت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من قبل استشاري متخصص، الإصلاحات المطلوبة في شركات إنتاج الدواء التابعة لها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، وذلك تحديد بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

وتعد متطلبات التصنيع الجيد أحد أهم متطلبات التصدير في السوق العالمي للدواء، وقد عانت شركات الأدوية التابعة على مدار سنوات عديدة من عدم التحديث في البنية التحتية والتعقيم مما حال دون توافقها مع تلك المتطلبات، وبالتالي حال دون توسعها في التصدير للأسواق الخارجية التي تلتزم بهذه الاشتراطات، وفق ما ذكرته وزارة قطاع الأعمال في بيان صادر اليوم.

التواصل مع مستثمرين لتنفيذ مشروعات إنتاج خامات دوائية ومحاليل ومرشحات غسيل كلوي

وفي سبيل تنفيذ المشروع، تّم التواصل مع البنك المركزي المصري للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ تلك الإصلاحات من خلال المبادرة التي تمّ إطلاقها للمشروعات الصناعية، لاسيما أن معظم الشركات تتضمن حصة للقطاع الخاص متداولة بالبورصة المصرية.

من ناحية أخرى، يجرى التواصل مع عدد من المستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لإنتاج عدد من الخامات الدوائية والمحاليل ومرشحات الغسيل الكلوي، للوفاء باحتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير للدول المجاورة.