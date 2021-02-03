شرطة ميانمار تعلن احتجاز الزعيمة «أونج سان سو تشي» احتياطيا

قررت الشرطة في ميانمار، اليوم الأربعاء، احتجاز زعيمة البلاد «أونج سان سو تشي» احتياطيا حتى 15 من فبراير الجاري.

وذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن الشرطة وجهت لسو تشي اتهامات تتعلق بخرق قانون الصادرات والواردات في البلاد، مضيفة أن وثائق الشرطة أفادت بالعثور على أربعة أجهزة راديو تم استيرادها بشكل غير شرعي، وذلك خلال تفتيش منزلها.

وكان الجيش في ميانمار قد أعلن، أول أمس الاثنين، الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وذلك عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.

وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سو تشي، والرئيس وين مينت، ومسئولين كبار آخرين في الحزب.