رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير التعليم العالي ينعى أكرم العوضي رئيس جامعة «حورس»

كتب:

الوطن
03:05 م | الأربعاء 03 فبراير 2021
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور أكرم العوضي رئيس جامعة حورس، وأحد علماء اللجنة الفنية للجامعات الأهلية الجديدة.

ودعا وزير التعليم العالي، في بيان صادر اليوم، الله عز وجل أن يتغمد رئيس جامعة «حورس» الراحل، بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

اقرأ المزيد:

خالد عبد الغفار: وقعنا الكثير من اتفاقيات التعاون مع جامعات بيلا روسيا

بالصور.. خالد عبد الغفار يستقبل وزير التعليم العالي اليمني

خالد عبد الغفار: نعمل وفق رؤية مصر 2030 لإتاحة التعليم للجميع

خالد عبد الغفار: السيسي كلفنا بوضع استراتيجية مصرية للذكاء الاصطناعي

قافلة جامعة حورس تفحص أسنان 132 حالة بالإبراهيمية القبلية بالشرقية

محافظ دمياط تشيد بمستوى تجهيزات كليات جامعة "حورس"

بالصور| محافظا دمياط وكفر الشيخ يشاركان في مجلس جامعة "حورس"