وزير التعليم العالي ينعى أكرم العوضي رئيس جامعة «حورس»

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور أكرم العوضي رئيس جامعة حورس، وأحد علماء اللجنة الفنية للجامعات الأهلية الجديدة.

ودعا وزير التعليم العالي، في بيان صادر اليوم، الله عز وجل أن يتغمد رئيس جامعة «حورس» الراحل، بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.