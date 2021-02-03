رئيس اتصالات النواب: جرائم «اليوتيوبر» ورائها رغبة في الثراء والشهرة

أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل دائم مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومباحث الانترنت بوزارة الداخلية، الآثر القانونى لتطبيق قانون الجريمة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن استخدام بعض الآشخاص لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبح يتعارض مع قيم المجتمع المصرى، ولاسيما فى ظل محاولة البعض التربح من وراء تدشين فيديوهات غير إخلاقية.

وقال بدوي: «استخدام بعض اليوتيوبر لمحتوى غير إخلاقى هدفه الشهرة والثراء السريع»، مشيرًا إلى أن المشرع المصرى كان يقظا فى علاج هذة المشكلات فى ضوء ازدياد عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى فى مصر.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب لـ "الوطن "، تعليقا على ضبط شاب وفتاة «يوتيوبر» لبثهما محتوى غير إخلاقى عبر قناتهما على اليوتيوب: إن يقظة مباحث الانترنت وراء القبض على هذة الحالات الشاذة، والتى تدعو للرذيلة والفسق داخل الآسر المصرية.

وأكد بدوي أن القانون واضح ويحق للقاضى استخدام سلطته التقديرية فى تحديد العقوبة المناسبة، لاسيما أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه، سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا، أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدمها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة محتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه

وشدد رئيس لجنة الاتصالات على ضرورة تدشين حملات توعوية للمواطنين لتثبيت قيم المجتمع ،والتنبيه بخطورة الاستخدام السىء لمواقع التواصل الاجتماعى .قائلا :للآسف الشديد البعض يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعى لجنى الأموال حتى ولو كان ذلك على حساب قيم المجتمع. .

القبض على اليوتيوبر "أحمد "و"نهى "

وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على المتهمين «أحمد ونهى»، الذين ظهرا في الفيديو الإباحي بمحافظة البحيرة، وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن القوات تحفظت على الفيديو وعلى المتهمين تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة، التى تباشر التحقيق فى الواقعة.

وبينت التحريات أن الفيديو يؤدي فيه شاب وفتاة «أحمد ونهى» دورًا تمثيليًا إباحيًا صريحًا، وهما يرتديان الملابس ويتبادلان القبلات الحارة.

وأوضحت المصادر، أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية المتهمين اللذين ظهرا في الفيديو، وهو في حوش عيسى بالبحيرة، وأن المحتوى المقدم من جانب المتهمين محتوى جنسي صريح ينافي الآداب العامة، مؤكدة أن ما يفعله المتهمان وينشرانه على صفحاتهما وقناة يوتيوب خاصة بهما، الهدف منها زيادة المتابعة والشهرة، حتى يتمكنا من جني مبالغ كبيرة من خلال تحقيق نسب مشاهدة عالية.