برلمانية: تجربة الشباب في مجلس النواب مبهرة

قالت هدى عبدالستار، عضو مجلس النواب، إن تجربة الشباب في مجلس النواب، كانت مبهرة جدا، وخاصة حضور الوزراء سريعا، وإدلائهم بالبيانات، وعرض خططهم، واستخدام النواب لأدواتهم الرقابية والتشريعية، ومقارنة بيانات الوزراء مع ما يحدث في الشارع، لأن المهم هو أن يشعر المواطن بحياة كريمة في حياته، مشيرة إلى أن الجلسات تستمر لعدة ساعات، ويوجهون للوزراء كل الأسئلة بمنتهى الأريحية.

مساءلة وزير الإعلام بسبب ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضافت «عبدالستار» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنها تهتم بالقضايا الاجتماعية، وتحدثت مع وزير الإعلام في مسألة قصور دور الوزارة في نشر برامج توعوية في أزمة كورونا، خاصة بلغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول منذ 2018 تمكين ذوي الهمم، وهناك غياب من وزارة الإعلام في هذا الشأن، إضافة إلى أنهم يمثلون حوالي 15 مليون مواطن إلى 20 مليون مواطن، وبالتالي يجب الاهتمام بهذا الملف.

الاهتمام بالقضايا الاجتماعية

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستكون القضايا الاجتماعية من أولوياتها، موضحة: «ولدينا أيضا آليات رقابية سوف نتابع من خلالها الجمعيات الاستهلاكية، وبعض المواطنين يشتكون من عدم الحصول على الخدمة بسلاسة».

الاهتمام بثقة الناس

وأعربت عن أملها في أن يكونوا على قدر ثقة الناس التي وضعوها فيهم، وأن يشعر المواطنون بهذا الأمر، مشددة على أن رضا المواطنين هو الأساس والهدف الذي تسعى إليه.