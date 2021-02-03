تداول 11 ألف طن بضائع و10 سفن بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر اليوم، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (10) سفن، وتم تداول (11034) طن بضائع، و(598) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (2768) طن بضائع، و(253) شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات (8266) طن بضائع و(345) شاحنة.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال 4 سفن وهي محبة، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس، الحرية بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء أمس، العبارة الرياض، وغادرت 4 سفن وهى نما اكسبريس، الحرية، الرياض، محبة.

بينما يغادر ميناء نويبع اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.

ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ELGouna Treder وعلى متنها 386 سيارة بوزن 772 طن قادمة من ميناء جدة .جدير بالذكر حذرت غرفة عمليات البحر الأحمر من سوء الأحوال الجوية خلال الثلاثة الأيام المقبلة، وأفادت انه من المتوقع سقوط أمطار تصل إلى حد السيول على جبال ومدن المحافظة.

ونشرت محافظة البحر الأحمر، بيان عبر صفحتها الرسمية جاء فيه "أفادت غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، وخاصة المحافظات الشمالية اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، حيث تبدأ حالة من عدم الإستقرار علي السواحل الشمالية والغربية وسيناء وتمتد خلال هذه الفترة الي باقي الأنحاء، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة علي بعض المناطق من محافظات (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- جنوب سيناء- البحر الأحمر).

وأعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر، رفع درجة الإستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ومواجهة الأمطار الغزيرة والتي تصل إلى حد السيول على الجبال وبعض مدن المحافظة.