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الحريري يعبر عن سعادته بلقاء السيسي: جهود صادقة لحشد دعم دولي للبنان

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محمد متولي
05:40 م | الأربعاء 03 فبراير 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

عبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي، دائما ما يجدد موقف مصر الثابت حيال القضية اللبنانية برمتها، ودعمه اللامحدود لتعزيز التعاون مع لبنان.

الحريري يشيد بموقف الرئيس السيسي

وأشاد الحريري، بموقف مصر المتمثل في الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقبل الرئيس سعد الحريري، وجدد موقف مصر الثابت تجاه تعزيز التعاون مع لبنان».

«الحريري» يشيد بجهود مصر من أجل حشد الدعم الدولي للبنان

كما أشاد «الحريري» بجهود مصر الحثيثة والصادقة من أجل حشد الدعم الدولي للبنان، على شتى الأصعدة، وذلك في ظل التحديات الصعاب التي يواجهها لبنان، شعبا وحكومة، منذ انفجار مرفأ بيروت، وصولا بجائحة كورونا الثانية، وزيادة عدد إصابات المواطنين هناك.

جدير بالذكر، أن رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري، غادر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأربعاء، عقب زيارة استغرقت ساعات، التقى خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضر الاجتماع الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير سامح شكري وزير الخارجية.

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