لبنان ليس الأول.. مساعدات طبية أرسلتها مصر لأشقائها لمواجهة كورونا

رغم إعلان العديد من دول العالم معاناتهم من النقص الحاد في بعض المستلزمات الطبية منذ تفشي فيروس كورونا، إلا أن مصر كانت حاضرة بقوة في دعم أشقائها من هذه الناحية، وذلك بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء، وكان آخرها إرسالها مساعدات طبية إلى لبنان.

وكانت حصيلة المساعدات الطبية الأخيرة إلى لبنان 3 طائرات عسكرية من طراز (C130) أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان.

مساعدات طبية للأردن

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي ترسل فيها مصر مساعدات طبية لدولة شقيقة، فسبقتها في 18 يناير الجاري مساعدات لدولة الأردن، وذلك بعد أن أصدَرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تمّ تجهيزها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، متجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للوقوف بجانب الشعب الأردني الشقيق في مجابهة انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم يد العون للدول الصديقة والشقيقة لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

مساعدات طبية لمالي

وفي 24 ديسمبر 2020، أقلعت طائرة المساعدات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار باماكو الدولي، وذلك لتفريغ شحنة المساعدات والمسلتزمات الطبية كالمطهرات والماسكات الطبية والبدل الواقية والمواد الغذائية إلى دولة مالي، وذلك للوقوف بجانب الشعب المالي في مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

مساعدات طبية للعراق

وكان العراق من الدول التي حرصت مصر على دعمه طبيا، وذلك في أكتوبر 2020، عندما أرسلت القاهرة كميات كبيرة من المساعدات الطبية والألبان مقدمة من وزارة الصحة المصرية، تضامناً مع شعب العراق الشقيق فى أوقات المحن والأزمات وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية في مصر.

مساعدات طبية لـ 30 دولة إفريقية

وفي سبتمبر 2020، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية بسرعة إرسال مساعدات عينية طبية بقيمة 4 ملايين دولار إلى 30 دولة أفريقية لمساعدتها في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، كلف وزير الخارجية سامح شكري، السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، بتنسيق جهود وزارة الخارجية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية للإعداد لإرسال المساعدات الطبية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، والتي بلغت كل شحنة منها في حدود واحد ونصف طن لكل دولة، وذلك في إطار علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع مصر بأشقائها الأفارقة.

ووفقا للتكليف، فإنه جرى توجيه الدفعة الأولى من المساعدات في هذا الإطار إلى 10 دول أفريقية، وجاري استكمال إجراءات شحن الدفعة الثانية لـ20 دولة أخرى خلال الفترة المقبلة.

مساعدات طبية لليمن

وفي يوليو 2020، أرسلت مصر مساعدت طبية إلى اليمن الشقيقة، وذلك بعد أن أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامر للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات؛ للوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق في محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.