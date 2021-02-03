فتح باب استيراد سيارات معاقين بدون جمارك بعد التسهيلات الجديدة

قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، إن التسهيلات الخاصة بسيارات ذوي الإعاقة، والتي أقرتها الوزير نيفين جامع قبل نحو أسبوعين دخلت حيز التنفيذ قبل أيام، بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، وأكد المصدر أنه تم إبلاغ مصلحة الجمارك لتنفيذ القرار.

وأوضح أن القرار الصادر يوم 13 يناير الماضي يسمح باستيراد سيارات دون اشتراط أن تكون مجهزة طبيا خاصا، وأكد أن هناك الملايين من المواطنين - من ذوي الإعاقة - سوف يستفيدون من القرار.

ونص القرار الصادر قبل أسبوعين تقريبا، على تعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، ومن شأن هذا التعديل أن يفتح الباب للأشخاص ذوي الإعاقة لاستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقا لما تقره الجهات الطبية المعنية.

ويخدم القرار أكثر من 20 مليون مواطن يمثلون ذوي الإعاقة في مصر، ويأتي بعد ورود عدة شكاوى للوزارة من المواطنين ذوي الإعاقة نتيجة وجود قواعد تحول دون استفادة جميع ذوي الإعاقة من مزايا استيراد سيارات المعاقين المعفاة جمركيا، حيث كان الأمر قاصرا على عدد معين من الإعاقات دون الآخر، لكن التعديلات الأخيرة سوف تسمح وتتيح لأغلب المعاقين إمكانية استيراد السيارات، بالتنسيق مع الجهات الطبية.

ومن خلال التعديل فإنه سيشترط لاستيراد سيارات الركوب أن تكون مستوفاة شرط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم 3 بلائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن وأن يثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر، كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها، كما استثنى القرار من ذلك سيارات الركوب الواردة باسم المرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.