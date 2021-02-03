رئيس «العربية للتصنيع» يناقش مبادرة «إحلال السيارات» مع سفير رومانيا

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، ميهاي ستيفان ستوبارو سفير جمهورية رومانيا، لعرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وبحث الجانبان، تدريب الكوادر البشرية خاصة أن هناك تعاون متميز وتاريخي بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات الرومانية في العديد من مجالات الصناعة.

رئيس الهيئة العربية للتصنيع: الرئيس وجه بتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية

وأكّد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وبوخارست من خلال اللجنة المصرية الرومانية وكيفية الإستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.

وأوضح أنَّه تمّ بحث آخر مستجدات مجالات التعاون التي أتفق عليها مؤخرًا بين العربية للتصنيع ووفد كبرى الشركات الرومانية خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والإلكترونيات والتحول الرقمي والسيارات الكهربائية وإحلال السيارات للعمل بالطاقات النظيفة والجرارات الزراعية، مشيرًا إلى بحث إشتراك الشركات الرومانية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تأثيث المقار الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

سفير رومانيا يشيد بالعاصمة الإدارية وبحجم والمشروعات القومية في عهد السيسي

وأضاف أنَّ الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الرومانية وزيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

من جهته، أكّد سفير رومانيا أنَّ النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كل المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها الرومانية لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تتمتع به مصر حالياً، مشيدًا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد ميهاي ستيفان ستوبارو، بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهو ما يشجع العديد من الشركات الرومانية إلى عقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.