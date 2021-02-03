جبر: فتح قنوات للتواصل مع البرلمانات الدولية لتصحيح الصورة بالخارج ضروري

أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، أهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية لا سيما المؤثرة منها من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة، بما يساهم في نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

وقال جبر، في كلمته، إن فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام في نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التي تروج حول الدولة المصرية في الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة على أرض الواقع.

ويأتي إجتماع اللجنة في إطار سلسلة اللقاءات التي قررت اللجنة عقدها في إطار ضبط المنظومة للرد على الأكاذيب التي تروج في الخارج ضد مصر، وكانت اللجنة قد استهلت اجتماعاتها في هذا الصدد بلقاء ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فضلا عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للإعلام.