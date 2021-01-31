المحافظ يشارك بندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» بـ«الأعلى للإعلام»

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل»، التي انطلقت اليوم الأحد بمقر المجلس القومي لتنظيم الإعلام.

وشارك في الندوة كوكبة من كبار رجال الإعلام والصحافة، ورؤساء مجالس الإدارة، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والمؤسسات الصحفية، والعديد من ممثلي وسائل الإعلام الدولية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى خلال الندوة استعراض إنجازات جنوب سيناء في كافة المجالات وفي مختلف مدنها وتجمعاتها البدوية، وكافة الرؤى المستقبلية التي من المقرر تنفيذها على أرض المحافظة خلال الفترات القادمة، وذلك بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية كبرى لصالح مواطني المحافظة.

وأضاف المحافظ في تصريح له اليوم، أنه وجه الدعوة لجميع الحضور والإعلاميين وممثلي الصحافة، لحضور الندوة التي ستنفذ بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 وحتى 7 فبراي، والتي تدور حول الإعلام الديني بحضور وزير الأوقاف، وتنظيم ندوة في اليوم الختامي للندوة استعراض ابرز انجازات جنوب سيناء والرؤية المستقبلية للتنمية بها.

وأشار إلى أنه سيجرى اعلان مفاجأة للحاضرين أثناء انعقاد الندوة بشرم الشيخ كما صرح بالتوجه نحو عقد مؤتمر بشرم الشيخ للاستثمار العالمي.

كما استقبل محافظ جنوب سيناء، اليوم بمكتبه بالقاهرة البطل الكابتن يحيى الدرع، والبطل الكابتن سيف الدرع لاعبا منتخب مصر الأول في كرة اليد واللذان شاركا في حصول منتخب مصر علي المركز السابع في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي نظمتها مصر .

وقد وعد فودة الأبطال بتكريمهم رسميا بشرم الشيخ، بعد أن وجه لهما دعوة خاصة لزيارة جنوب سيناء للاستمتاع بجوها الرائع والترويج للسياحة بها.