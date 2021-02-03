استطلاع يظهر تراجع نسبة رضاء الأمريكيين عن حياتهم.. وكورونا السبب

أظهر مسح أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية لاستطلاعات الرأي، انخفاض نسبة المواطنين الأمريكيين الراضين عن حياتهم الشخصية بنحو 8 نقاط مئوية من مستوى قياسي في عام 2020.

ووجد الاستطلاع الذي شمل أكثر من 1000 أمريكي في الفترة من 4 يناير إلى 15 يناير الماضي، أن حوالي 82% من الأمريكيين سعداء بحالة حياتهم الشخصية، بانخفاض عن 90 % في عام 2020.

وأظهر الاستطلاع أن مستوى الرضا الحالي أعلى بكثير من المستوى القياسي المنخفض البالغ 73% عام 1979، إلا أن أحدث النتائج تشير إلى أن أدنى مستوى للرضا تقيسه جالوب منذ عام 2013.

وأوضحت جالوب أن الانخفاض في الرضا الشخصي عن العام الماضي يمكن أن يعزى في المقام الأول إلى الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة الناجم عن وباء كورونا الذي أصاب 26.4 مليون أمريكي، وأدى إلى وفاة 447000 منهم حتى اليوم الأربعاء.

وقالت المؤسسة إن انخفاض الرضا الشخصي بين المشاركين في الاستطلاع رافقه أيضا انخفاض في الرضا عن الوضع الوظيفي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن معدل بطالة يبلغ 6.7 في المائة في ديسمبر، بزيادة كبيرة من 3.6 في المائة في نفس الوقت من العام السابق.

وتأتي الولايات المتحدة في الترتيب الثاني، بعد البرازيل، ضمن قائمة أسوأ الدول في تعاملها مع فيروس كورونا، وفقا لدراسة أعدها معهد أبحاث مستقل في استراليا.

وأرجعت الدراسة ذلك إلى أنه خلال فترة طويلة من العام الماضي، قلل رئيسا هاتين الدولتين الأكبر من حيث عدد السكان في القارة الأمريكية، من شأن التهديد الذي يمثله الوباء وسخرا من وضع الكمامات وعارضا فرض الإغلاق وأُصيبا شخصياً بالفيروس.

وما تزال تلاحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهامات بسوء تعامله مع الأزمة، في أعقاب رحيله كشفت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، عن أنه اتضح لهم أن ترامب لم يكن لديه خطة لإنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا.