محافظ الإسماعيلية يناقش أعمال توصيل المرافق بـ«أرض فيديكو»

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعا موسعا بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة الموقف التنفيذي لتوصيل كل المرافق لأرض فيديكو.

وناقش محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع، الإجراءات والآليات التي تقوم بها الجهات المعنية، التي تشمل كل المرافق، لتوصيل البنية التحتية لمساحة 190 فدان بأرض فيديكو، التي تم تقسيمها إلى 1050 قطعة، وكان تم بيع جزء منها بالمزاد العلني.

وأكد محافظ الإسماعيلية على سرعة الانتهاء من التنسيقات الخاصة لكافة المرافق لسرعه البدء في تنفيذ الآليات التي تم وضعها ،مشدداً على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية للوقوف على سرعة أنجاز الأعمال و التنفيذ.

جاء ذلك بعد اعتماد المحافظة لتقسيم الأرض المملوكة للمحافظة والكائنة لشمال مدينة الأسماعيلية «أرض فيديكو»، الذي يتكون المشروع من 5 أحياء سكنية مختلفة بتاريخ 23 يوليو 2019.

ويتضمن المشروع بعض الخدمات العامة، وتشمل مدارس بمساحات مختلفة من 6000 إلي 1400 متر مربع، و6 مساجد، محطة لتموين السيارات على مساحة 2000 متر مربع، 7 مناطق للخدمات الإدارية والتجارية، بمساحات مختلفة، نادي رياضي ومركز شباب على مساحة 5500 متر مربع، منطقة النقابات والأندية على مساحة 18000 متر مربع.

ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة في تطوير المجتمعات العمرانية وإنشاء مجتمعات أخري جديدة.

وحضر الاجتماع رئيس قطاع التخطيط لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة ومديري عموم المديريات المعنية للسكان والطرق والتخطيط المروري وممثلي شركة الأتصالات والكهرباء ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.