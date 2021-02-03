إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بالتل الكبير في الإسماعيلية

تعرض شخصان لإصابات بالغة إثر انقلاب سيارة ملاكي بمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، حيث نقلا إلى مستشفى التل الكبير المركزي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من المقدم حازم حسام رئيس مباحث التل الكبير، يفيد إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي فيات 124 حمراء اللون على طريق المرور الجديد.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزي، فيما أشارت مصادر طبية إلى أنه تم نقل إحدى الحالات إلى مستشفى جامعة قناة السويس وإجراء جراحات الطوارئ للحالة الأخرى داخل المستشفى.

وكان قد أصيب شخص بإصابات مبالغة اثر اصطدام مركبة توك توك به غرب في مركز ومدينة القنطرة في محافظة الإسماعيلية.

وذكرت مصادر أمنية، أن توك توك صدم مواطنا أثناء عبوره طريق الإسماعيلية القنطرة، ما أدى إلى إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في اليد اليمنى نقل علي اثره إلي مستشفي القنطرة غرب المركزي.

وأصيب 3 أشخاص في حادثين مختلفين بالإسماعيلية، اثر تصادم سيارتين وإصطدام سيارة بفتاة علي طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من المقدم فهمي عبد الصمد نائب مأمور قسم شرطة القنطرة شرق يفيد تصادم سيارة مجهولة مع سيارة أخري تحمل لوحات معدنية رقم 1753 ط هـ ر قرب كوبري جلبانة علي طريق القنطرة شرق العريش أسفرت عن إصابة شخصين.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي اسعاف لمكان الحادث نقلت المصابين إلي مستشفى القنطرة شرق، فيما أشارت مصادر طبية بمسشفى القنطرة إلي ان المصابين هما سلام عيد سلام 50 سنة مقيم بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء ومحمد حسن مدحت 50 سنة مقيم نفس العنوان.

وأشارت المصادر الطبية إلي ان الشخص الأول مصاب بخلع في الكتف واشتباه كسور مختلفة في الجسم، فيما أصيب الشخص الثاني باشتباه كسر في الساعد الأيمن وكدمات مختلفة في الصدر.