منقوش عليه اسم رمسيس الثاني.. معلومات عن تمثال الإسماعيلية الأثري

تسلمت النيابة العامة في الإسماعيلية، تقريرا شاملاً حول التمثال المضبوط في مركز ومدينة أبوصوير، التي نجح ضباط المباحث في ضبطه قبل إتمام عملية بيعه.

واستمع فريق من النيابة العامة، إلى أقوال لجنتين من الخبراء الأثريين، أحدهما من منطقة آثار الإسماعيلية، وأخرى من وزارة الآثار، فيما أمرت النيابة بتسليم التمثال إلى وزارة الآثار، ووضعه في أحد المتاحف الحكومية.

وانفردت «الوطن» بالحصول على أهم معلومات شملها التقرير الخاص بالتمثال:

1- أثري فرعوني ويعود إلي عصر الدولة الفرعونية الحديثة.

2- نُقش عليه اسم رمسيس الثاني وبعض النقوشات الأخرى.

3- التمثال اكتشاف هام باعتباره دليل قد يقود لاكتشاف أكبر.

4- التمثال ليس له أي بيانات في وزارة الآثار وهو مايؤكد أنه غير مسروق أو منهوب من مخازن الوزارة.

5- يرجح أن مكان التمثال الرئيسي أحد المعابد التي لم يتم اكتشافها إلي الآن.

6- وزن التمثال أكثر من طن ونصف تقريباً وتم التحفظ عليه بمركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.

7- سيتم نقله إلى متحف الإسماعيلية بعد تجهيزه خلال أيام.

8- مفتشو الآثار يعملون حالياً علي تتبع مكان التمثال أملاً في الوصول لاكتشاف جديد.

وكانت وحدة مباحث أبو صوير، برئاسة الرائد أحمد جمال، ضبطت تمثال أثري بمنطقة زراعية بدائرة المركز، قبل عدة أيام.

وبتكثيف التحريات، تبين أن التمثال تم استخراجه من منطقة أثرية غير معلومة إلي الآن منذ فترة طويلة، ونُقل إلى الإسماعيلية ودُفن في منطقة زراعية.

ورصد ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير قيام المتهم بالتواصل مع أحد الأشخاص بمحاولة تسهيل بيع التمثال لآخرين، بعد محاولات إخفائه لفترة طويلة.

ونجحت حملة مكبرة بإشراف العقيد محمد فيصل، رئيس فرع غرب، ومشاركة النقباء أشرف الصوالحي وعبد الرحمن مسلم وأحمد طلبة وأحمد رضا من القبض علي المتهم.

وتشتهر مدينة أبوصوير بوجود العديد من المناطق الأثرية وخاصة تل المسخوطة علي بعد 2 كيلو من المدينة.