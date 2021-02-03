وزيرة التخطيط: تطوير العمل الإداري في «قلب» خطة الدولة ورؤية 2030

أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها البالغة بتسلم جائزة التميز الحكومي العربي، بعد فوزها بلقب أفضل وزير عربي، حيث ذكرت أنه شّرف عظيم لها أن تحصل على هذه الجائزة على المستوى الشخصي، لكن تلك الجائزة تقدير للتجربة التنموية وتقدير لدور مصر في التنمية الشاملة والمستدامة.

أفضل وزير عربي

وأضافت «السعيد»، خلال لقاءها على شاشة ««extra news، أن تلك الجائزة تُعد تقديرا للحكومة المصرية كلها ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكل أعضاء الحكومة، حيث إن التنمية المستدامة عمل جماعي، ولا أحد يستطيع أن يقوم بإنجاز ويحققه بشكل فردي، كما أن هذه الجائزة تُعد تقديرا للمرأة المصرية والعربية.

تجربة مصر في التنمية

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن التطوير الإداري يُعد في قلب خطة الدولة المصرية وفي قلب الخطة المستدامة لمصر ورؤية «2030»، موضحة أن مصر لديها تجربة تنموية حازت بإشادة كافة المؤسسات الدولية، «ديما بقول كأستاذه في الاقتصاد قبل ما أشرف أني أكون عضو في الحكومة المصرية، إنها فخورة بما يُجرى في مصر».

المرأة المصرية تحظى بدعم القيادة السياسية

وأوضحت السعيد، أنها فخورة للغاية بما يتم في مصر من تجربة تنموية شاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والإداري، واختيارها كسيدة من بين وزراء العرب للحصول على أفضل وزيرة يُعد تقديرا للدور الكبير الذي تلعبه المرأة المصرية في الحياة السياسية والاقتصادية والدعم السياسي الغير مسبوق الذي تحظى به المرأة من القيادة السياسية في مصر.