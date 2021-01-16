وزيرة التخطيط تعتمد 78.7 مليون جنيه لتطهير بحيرة مريوط بالإسكندرية

وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية ضمن خطة العام المالي الحالي 2020-2021.

236.250 مليون جنيه تكلفة مشروع تطهير بحيرة مريوط مقسمة على 3 دفعات

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ تكلفة مشروع تطهير بحيرة مريوط بلغت 236.250 مليون جنيه مقسمة على 3 دفعات حيث تمت الموافقة علي الدفعتين الأولى والثانية خلال العام 2020.

وتابعت السعيد، أنَّ مشروع تطهير بحيرة مريوط جنوب الإسكندرية هو أحد المشروعات التنموية المتكاملة التي شهدتها المحافظة، حيث استهدف المشروع تنمية منطقة غرب الإسكندرية بالكامل وليس فقط تطهير المجرى المائى للبحيرة وزيادة حجم الثروة السمكية بها.

وأوضحت السعيد، أنَّ المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكّد ضرورة عودة تلك البحيرات لسابق عهدها وذلك ضمن استراتيجية الدولة فى تنمية البحيرات الشمالية والتي تشهد فيها بحيرة مريوط أعمال تطويرية لتعميق ورفع منسـوب المياه بالبحيرة منذ عدة سنوات، متابعة أنَّ حجم المياه في البحيرة وصل إلى 5 ملايين متر مكعب بعد المشروع، وتمّ تنفيذ عمليات الصرف الصحي بالبحيرة، وكذلك وقف التعديات عليها.