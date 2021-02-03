البيئة: نسعى لتنظيم العمل بالمحميات لتنمية الثروات الطبيعية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن الوزارة تستكمل خطتها لتطوير المحميات الطبيعية في البحر الأحمر، وهناك توجهات من قبل القيادة السياسية للإسراع من وتيرة التطوير في تلك المحميات لتعظيم دورها وتنميته.

منظومة لرصد المخلفات من الصيد الجائر

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة لها عبر «زووم» ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه واستكمالا لتلك المجهودات، فقد اتجهت إلى مدينة الغردقة للحديث مع محافظ البحر الأحمر حول الحفاظ على الموارد الطبيعية عبر منظومة رصد المخلفات من الصيد الجائر، وعقد اجتماعات دورية مع الصيادين لتحثهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والشعاب المرجانية كونها أحدى أهم مصادر الدخل الاقتصادي والسياحة.

ليس الأمر لجني أموال كما تناول البعض

وأوضحت أنه يجري استكمال ذلك عبر الإجراءات التشريعية التي تم وضعها لتنمية البيئة البحرية، كما يتم متابعة المراكب التي تستقل السائحين والمصريين على حد السواء لتنظيم الرحلات البحرية: «ليس الأمر لجني اموال كما تناول البعض، ولكن لتنظيم العملية وللحفاظ على الموارد الطبيعية، وسيتم البدء في تجميع قاعدة يبانات تخص العاملين في القطاع البحري هناك لتنظيم العملية، وهناك مالا يقل عن 17 محمية طبيعية موجودة في البحر الأحمر».

معايير الاستدامة البيئية

وأكدت أنه وفي ظل الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة، بدأت وزارة التخطيط بالعمل قدما على إعداد معايير للاستدامة البيئية عبر تحويل 50% من مشروعات مصر التنموية الخضراء خلال 3 سنوات، والتي ستشمل كافة المجالات: «اللي عايزين نشوفه في مصر ليس أن مشروعات وزارة البيئة زادت أو التمويل لها، ولكن عايزين نشوف دمج معايير الاستدامة البيئية في كافة قطاعات الدولة لرفع حزم المشروعات التنموية الخضراء، وهو ده الشغل الرئيسي لقطاع البيئة».