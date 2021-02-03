وزيرة البيئة: نظام جديد لإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه وبالنسبة لمنظومة إعادة تدوير المخلفات فحاليا تعمل الوزارة في المرحلة الثانية من المنظومة الجديدة، وتشاركها فيها وزارة التنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في استكمال البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع ومدافن.

السيسي اعتمد قانون تنظيم المخلفات

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة لها عبر «زووم» ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اعتمد قانون تنظيم وإعادة المخلفات بكافة أنواعها، وما تعمل عليه الوزارة هو عمليات تخص إدراج القطاع الخاص والغير رسمي في تلك المنظومة الجديدة، حيث تم أخذ خطوات جيده عبر إطلاق تعريفة لتدوير القمامة لعام 2020، وتقدمت 53 شركة باستثمارات مصرية وأجنبية لتحويل القمامة إلى طاقة، و8 شركات مصرية بتكنولوجيات أجنبية ستعمل على تنفيذ ذلك في 8 محافظات.

العالم كله بيتجه لده دلوقتي

وأوضحت أنه من الجديد على مصر صناعة محرقة وأخذ كافة أنواع المخلفات بدون فرزها لتحويلها إلى الطاقة، وهي تختلف تماما على مصانع التدوير التي تقوم بإخراج السماد أو الوقود البديل: «العالم كله بيتجه لده دلوقتي».

كل ده هيخش ويطلع كهرباء بتخش على الشبكة

وأكدت أن تلك التكنولوجيا هامة وتناسب مناطق معينة في مصر ليس بها ظهير صحراوي، وأهمية تلك المحطة هو وضع القمامة العضوية وإطارات الكاوتش: «كل ده هيخش ويطلع كهرباء بتخش على الشبكة».

وأشارت إلى أن الجزء الجديد الذي تعمل عليه الوزارة هو السماح للقطاع الخاص بالدخول في منظومة المخلفات البلدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب ستعتمد على فكرة «البايو جاز» عبر أخذ روث الحيوانات مع المتبقيات الزراعية لاستخراج السماد والغاز لسيدات الريف هي فكرة رائعة: «أدينا سماد للفلاح وشغلنا الشباب وهما اللي أنشأوا الشركات اللي عملت حدات البايوجاز، وبنتوسع في ده بتكليف من الرئيس السيسي لتطوير القرى المصرية لنشر تقنيات البايوجاز».

وتابعت: «لقياس نسبة تلوث الهواء يجب معرفة الطبيعة الديموجرافية، والقاهرة الكبري والدلتا موجودة في طبيعة مختلفة عن باقي الجمهورية، وتم إنشاء 108 محطة لرصد الهواء و372 نقطة من المصانع كثيفة التلوث ليتم ربطها على المستهدف الصناعي لمراقبة الانبعاثات، ولما عملنا ده مع السيطرة على عوادم المركبات وقش الرز والسحابة السوداء نسبة تلوث هواء القاهرة قلت من 5% لـ24%، وحققنا 5 أضعاف المستهدف».