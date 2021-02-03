التعليم تخاطب المديريات سرعة صرف حافز الأداء الشهري للمعلمين

خاطب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بسرعة صرف حافز الأداء الشهري الإضافي للمعلمين، مشيرا إلى أن المعلمين هم عصب المنظومة التعليمية في مصر، موضحا أن الهدف من زيادة حافز الإداء لتحسين الدخل المادي للمعلمين.

وقال حجازى، لـ"الوطن"، إن على كل مديرية تعليمية سرعة صرف حافز الأداء الشهري مع تعزيز البنود التي سيتم الصرف منها بعد إرسال المخصصات المالية التي تم رصدها لزيادة حافز الأداء الشهري للمعلمين، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تأخيرات في صرف حافز الأداء الشهري للمعلمين، موضحا أن زيادة حافز الأداء الشهري، يكون بواقع 140 جنيها لكبير المعلمين و145 لمعلم خبير، و150 لمعلم أول (أ) و165 معلم أول و185 معلم ومعلم مساعد، كما أن صرف حافز الأداء الشهرى لمديري المدارس وصل إلى 250 جنيها أو 150 جنيها على التوالي.

وأشار نائب وزير التعليم، إلى أن الزيادات التي تم إقرارها سوف تسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، موضحا أن الوزارة ستقدم للمعلمين ما في استطاعتها من أجل تحسين الأحوال المعيشية والتنمية المهنية لهم، منوها بأن الوزارة تسير بخطوات ثابتة في تطوير منظوماتها التعليمية لتحقيق طفرة هائلة في التعليم في مصر.