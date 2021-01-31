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محمود مسلم

إتاحة الموقع الإلكتروني لاستيفاء المعلمين متطلبات الترقي حتى 14 فبراير

كتب:

الوطن
05:32 م | الأحد 31 يناير 2021
طارق شوفي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

طارق شوفي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية، يفيد بأنه تم إتاحة الموقع الخاص بالمعلمين الذين تم ترشيحهم لترقيات العام 2019/2020، ولم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، حتى يوم الأحد الموافق 2021/2/14.

وتؤكد الوزارة حرصها على مصلحة المعلمين واتخاذ كل الإجراءات لعدم تعطيل أو تأجيل ترقي المعلمين، حفاظًا على حقوقهم.

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