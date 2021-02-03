رئيس الاستطلاع السابق: الرئيس السيسي يطبق «نموذج قيادة مثالي»

قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع السابق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القوات المسلحة، تستهدف توفير أفضل الأسلحة بأقل تكلفة، وقد تستخدم المركبات المدرعة بعد تطويرها في أكثر من استخدام، ويجري تطويع المركبة حسب المهمة التي سيستخدمها الجيش فيها، من خلال الورش الموجودة في القوات المسلحة.

القيادة السياسية تتطبق نموذجا مثاليا في القيادة

وأضاف «سالم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن مرور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشاهدة التطوير الذي حدث في المدرعات يأتي في ظل استعداد الدولة لمكافحة الإرهاب بأقصى شكل لتؤدي المهمة بنجاح تام، لافتا إلى أن متابعة الرئيس، اليوم، تثبت أن هناك مباشرة من الرئيس، للتطويرن مع العمل على تذليل العقوبات، وهذه رسالة لكل مسؤول أن يعمل بجد لأن القيادة السياسية نفسها تتابع الأمر على أرض الواقع، وهذا نمط مثالي في القيادة نتمنى أن يحذو الجميع حذوه.

شراء المركبة وتجهيزها بشكل معين

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع السابق: «يمكن شراء المركبة وتجهيزها بشكل معين في إدارة المركبات بالقوات المسلحة، من أجل استخدام المركبة في عدة أمور».

السيسي يتفقد المركبات المدرعة بعد تطويرها

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من النماذج الخاصة بالمركبات المدرعة التي سوف يجري استخدامها في محاربة الإرهاب من قبل القوات المسلحة والشرطة، والتي طورتها وزارة الإنتاج الحربي، وزودتها بأحدث الأجهزة، وهي مركبات متعددة الاستخدام لتناسب القوات المدينة والعسكرية لمحاربة الإرهاب.